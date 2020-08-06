Тутберидзе удостоилась сравнения с Кардашян из-за скандалов в российском фигурном катании

В последнее время в этом виде спорта происходит много странных ситуаций.

Российский тренер Этери Тутберидзе удостоилась сравнения популярным пабликом в Instagram Figure Skating Memes с американской моделью Ким Кардашян из-за скандалов, которые сотрясают чуть ли не ежедневно мир российского фигурного катания. Как отметили в паблике, события чем-то напоминают американское реалити-шоу «Светская жизнь семейства Кардашян».

Любопытно, что пользователи паблика по достоинству оценили такое сравнение. Как здесь отметили, то, что происходит в мире российского женского катания, «достойно премии «Оскар» за лучший сериал и лучшую операторскую работу».

«Название «Светская жизнь группы Тутберидзе» подошло бы лучше», «С пропуском одной серии сразу теряется вся нить повествования», — приводит комментарии пользователей «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за последние месяцы группу Этери Тутберидзе покинули две ее звездные ученицы — Александра Трусова и Алена Косторная. Сейчас фигуристки занимаются под руководством Евгения Плющенко. Как отмечала Тутберидзе, спортсменки выдвигали определенные условия. Именно поэтому она с ними рассталась. При этом тренер отмечала, что свои методы работы с другими молодыми фигуристками пересматривать не собирается.