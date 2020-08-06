«Я пойду дальше своей дорогой»: Кристина Орбакайте не исключила свой уход из «Современника»

Певица и актриса Кристина Орбакайте не исключила свой уход из театра «Современник», где она задействована в очень популярной постановке «Двое на качелях». Как известно, ранее ее пригласила в этот спектакль на место Чулпан Хаматовой художественный руководитель Галина Волчек, ушедшая из жизни в декабре 2019 года.

Как отметила Орбакайте, несколько дней назад у нее состоялся разговор с директором театра Игорем Поповым. Она поинтересовалась, когда сможет приступить к работе. Руководитель ответил, что раньше ноября спектакль в репертуаре из-за пандемии не появится, сообщает «МК».

«У меня замечательный партнер — Кирилл Сафонов. Наш спектакль заиграл другими красками, а теперь… Что сказать? Если наши дороги из-за глобальных изменений в театре разойдутся, я пойду дальше своей дорогой». Кристина Орбакайте

Напомним, что не так давно актер Сергей Гармаш заявил о своем уходе из «Современника». Он сказал, что недоволен работой нового художественного руководителя театра Виктора Рыжакова. При этом далеко не все актеры поддержали Гармаша. Многие считают, что Рыжаков очень талантливый режиссер, который выведет театр на новый уровень. Еще часть актеров предпочитают в прессе не выступать. Они заняли выжидательную позицию и ждут, как будут развиваться события дальше.