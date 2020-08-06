«Ни разу не вышел со мной на связь»: Орбакайте раскритиковала нового руководителя «Современника»

Певица и актриса Кристина Орбакайте выступила с критикой нового художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова. По ее словам, она всегда с радостью готова продолжить играть в спектакле «Двое на качелях», где она ранее заменила актрису Чулпан Хаматову. Однако новый руководитель театра на связь с ней не выходит.

«За несколько карантинных месяцев новый руководитель «Современника» ни разу не вышел со мной на связь — и изначально мне это показалось более чем странным». Кристина Орбакайте

Как отметила Орбакайте, у нее состоялся разговор с актером Кириллом Сафоновым. Именно он играет в этом же спектакле. По словам Орбакайте, Сафонов лишь раз разговаривал за время карантина с Рыжаковым. И из этого разговора «ничего конкретного не понял». Как добавила дочь Аллы Пугачевой, ей неприятно, что до нее доходят слухи о якобы ее невозможности прибыть в Россию и играть в постановке. Сама она заметила, что живет на две страны и спокойно прилетает в Россию, сообщает «МК».

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Ранее прошли слухи, что Кирилл Сафонов якобы отказался играть в «Двое на качелях» с Чулпан Хаматовой. Сам актер заметил, что это неправда.