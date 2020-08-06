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«Ты – мое все»: Нюша и ее муж обнародовали кадры своего свадебного путешествия на райский остров

Пара отметила три года со дня бракосочетания.

«Ты – мое все»: Нюша и ее муж обнародовали кадры своего свадебного путешествия на райский остров
Нюша и Игорь Сивов. Фото Global look press.

29-летняя певица Нюша отметила со своим 39-летним супругом Игорем Сивовым кожаную свадьбу.

«Три года и целая вселенная воспоминаний. Ты — мое все, а я — твое. Благодарю за каждый миг», — обратился к жене бизнесмен.

В честь этого события мужчина опубликовал в личном блоге трогательное видео, снятое во время их свадебного путешествия. В кадре звезда предстает в летящих белых одеждах на яхте, а также на песчаном побережье райского острова.

«Вы очень гармоничная и красивая пара», «Так нежно, настолько красиво вы смотритесь, что я прям схожу с ума от счастья», «Смотрела ваша видео, очень романтичное и у меня нахлынули слезы», — прокомментировали кадры фолловеры.

Отметим, что у пары есть дочь с необычными именем Симба, появившаяся на свет в Майами в 2018 году. Для Игоря это третий ребенок. Двоих сыновей ему подарила первая жена, Елена.

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