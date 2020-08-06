Ольга Бузова повредила связки на колене во время тренировки на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Ольга Бузова повредила связки на колене во время одной из тренировок на «Ледниковом периоде». Теперь ей приходится страховать лодыжку с помощью эластичного бинта. Впрочем, повреждение не очень серьезное и здоровью звезды не угрожает. Сниматься с проекта она не намерена.

Отметим, что в паре с Ольгой Бузовой тренируется фигурист Дмитрий Соловьев. Он выиграл в Сочи золото Олимпиады в паре с Екатериной Бобровой. Победа была одержана в командных соревнованиях.

По уверения очевидцев, у Бузовой уже получаются примитивные прыжки. Ее скольжение становится лучше с каждым занятием. Певица проводит на катке по несколько часов в день.

Напомним, что «Ледниковый период» стартует в конце сентября. В шоу будут участвовать сразу несколько звезд из мира-шоу бизнеса. К примеру, телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, популярный музыкант и певец. Они, естественно, выступят в разных парах. Также можно будет увидеть на льду музыканта Влада Соколовского, сообщает «СтарХит».