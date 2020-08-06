«Состоятельные дети»: Плаксина поделилась фото времен учебы в англо-американской школе

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram поделилась фотографией времен своего обучения в средней школе. Как известно, девушка в свое время обучалась в школе при американском посольстве.

«Англо-американская школа Москвы. Смешение всех национальностей. Очень богатые и не очень, но все состоятельные. Дипломаты и их состоятельные дети. Олигархи наряжали маленьких принцесс и учили их говорить по-английски с американским акцентом в самом сердце России, на Волоколамском шоссе». Татьяна Плаксина

Далее Татьяна Плаксина неожиданно заявила, что русские всегда пьяны или находятся под кайфом. Сама она в таких ситуациях старается быть лишь сторонним наблюдателем. Ей, как она выразилась, часто приходилось в разное время притворяться.

Напомним, что в прошлом году дочь Успенской после скандала с мамой покинула Россию. Сейчас она живет в США со своим отцом.