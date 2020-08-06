«Любит экстремальные виды спорта!»: Плющенко поделился фото подросшего сына от Марии Ермак

Егору в этом году исполнилось уже 14 лет.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram поделился снимком своего подросшего сына Егора от первого брака. На фотографии подросток запечатлен на байке. Он сильно подрос за последнее время. Фигурист редко публикует кадры с наследником от первого брака.

«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!»

Евгений Плющенко

«Ну классно. Наконец-то и про него вспомнили. Гордитесь им. Отличный парень», «Женя никогда не забывал про Егора. Просто мама мальчика, Маша, немного чудила раньше, а сейчас успокоилась», «Женя, обожаем вас. Вы прекрасный отец своим сыновьям. Пусть они растут счастливыми», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Плющенко познакомился с первой женой, когда та изучала социологию в Петербургском университете. Он рассказывал, что без ума влюбился. Летом 2006 года на свет появился их сын Егор. Спустя два года Плющенко и Мария Ермак развелись. Причем по суду было установлено, что подросток будет носить фамилию матери. У Плющенко также есть сын Саша от брака с продюсером Яной Рудковской. В этом году ему исполнилось семь лет. Он делает успехи в фигурном катании.