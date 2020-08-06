«Говорит: «Хочу быть акционером»: Исаев назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал, почему на самом деле коллектив примерно год назад покинула одна из самых звездных участниц — Юлия Михалкова. Слухов, почему это случилось, ходило огромное количество. Поговаривали, что звезде мало платили и она, что называется, решила помахать ручкой.

«Она пришла просто и говорит: «Ребята, я хочу быть акционером». Мы ей и говорим: «Ты на 30 лет опоздала. Все, вопрос закрыт». Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли».

Сергей Исаев

Как отметил Исаев, Михалкова после его слов и не думала успокаиваться. Она заявила, что в шоу уже восемь лет и достойна стать одним из акционеров. На это Исаев резонно напомнил Михалковой, что она и так самая высокооплачиваемая актриса, которая летает исключительно бизнес-классом на выступления. Впрочем, ее такой ответ коллеги не удовлетворил и она покинула проект, сообщает портал Е1.

Напомним, что после ухода из шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова занялась написанием книги. Кроме того, она успела засветиться в роли ведущей в детском КВН. Скоро на СТС выйдет новый проект с ее участием — «Сториз». На данный момент она пользуется огромным спросом на телевидении.

В «Уральских пельменях» изначально было десять акционеров, которые создали шоу на паритетных началах. Скандалы начались в 2015 году, когда директор проекта Сергей Нетиевский решил уйти. Суды, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, с ним длятся уже несколько лет. Каждая из сторон настаивает на своей правоте. Пока бывшие коллеги и друзья не могут прийти к примирению.