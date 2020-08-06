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«Жить лучшей жизнью»: Настя Каменских в черном бикини запечатлелась на яхте во время отдыха

Поклонники обратили внимание, что звезда в идеальной форме.

«Жить лучшей жизнью»: Настя Каменских в черном бикини запечатлелась на яхте во время отдыха
Каменских в черном бикини восхитила фанатов/http://globallookpress.com/

Певица Настя Каменских в Instagram поделилась со своими подписчиками красивой фотографией. На снимке она запечатлена на яхте в черном бикини во время отдыха в Турции. Звезда улыбается и радуется жизни.

«Жить лучшей жизнью», — подписала она снимок.

В комментариях пользователи в очередной раз выразили свое восхищение девушкой, которую безумно любят. «У вас совершенная фигурка, Настя», «Когда на фотографии все идеально», «Богиня. Самая любимая наша певица», «Крута и нереальна. Впрочем, как всегда».

Напомним, что украинская исполнительница Настя Каменских чуть больше года назад вышла замуж за своего давнего товарища и коллегу, рэпера Потапа. Они безумно счастливы вместе. Не так давно музыкант радовал пользователей забавным снимком. Вместе с женой он поехал к своей теще, которая угощала его разными деревенскими блюдами. У Потапа, надо отметить, прекрасные отношения с матерью Насти Каменских.

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