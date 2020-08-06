«Хорошего всем настроения!»: Ева Канчельскис в разноцветном купальнике отметилась у водоема

Дочь футболиста, который в девяностых годах прошлого века успешно играл за английский «Манчестер Юнайтед», Андрея Канчельскиса и нынешней жены музыканта Стаса Михайлова, Инны, Ева, в Instagram порадовала фанатов очередной красивой фотографией.

На снимке Ева Канчельскис, которой сейчас 21 год, запечатлена у небольшого водоема. На девушке красивый разноцветный купальник и синий топик. Падчерица певца, покорившего сотни дамских сердец, Стаса Михайлова улыбается неизвестному фотографу. У нее, судя по всему, прекрасное настроение, которым она поспешила поделиться с окружающими.

«Хорошего всем настроения!» — подписала она снимок

В комментариях пользователи пришли в восторг от внешнего вида девушки, которая с каждым годом, как они считают, становится все краше. «Ух, какая аппетитная!» «Просто красотка», «Великолепно выглядите. Ева — так держать!»

Отметим, что Ева Канчельскис живет уже много лет в особняке Стаса Михайлова вместе с отчимом и мамой. У нее есть родной брат Андрей. Он на шесть лет старше сестренки. Также она очень дружна с дочками своей матери от брака с музыкантом. Всего в семье Михайловых, надо отметить, шестеро детей. У Стаса есть сын и дочь от предыдущих отношений.