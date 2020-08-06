«Красота по-русски»: фотограф Аллы Пугачевой поделился кадром с молодой Машей Распутиной

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным архивным кадром. На этот раз пользователи смогли увидеть молодую певицу Машу Распутину. На фотографии исполнительнице не больше тридцати лет. На снимке у Распутиной ярко накрашены губы красной помадой.

«Красота по-русски. Маша Распутина. Красотка!» Роман Родин

В комментариях пользователи отметили, что Распутина действительно раньше была просто неотразима. «Настоящая бомба», «Вот такая Маша нам нравится», «Полетела бомба. Заблестела молния».

Напомним, что Маша Распутина в девяностых годах прошлого века считалась одной из главных звезд российской сцены. В первый раз она вышла замуж за своего продюсера Владимира Ермакова. От него в 1985 году родила дочь Лидию. В 1999 году вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. В 2000 году на свет появилась ее вторая дочь, Мария.