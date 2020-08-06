«Не принцесса уже, королева!»: Лизу Галкину запечатлели в короне и сияющих серьгах

Как и многие дети, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Лиза, растет очень непосредственной и улыбчивой. Ее новые фотографии, которые юморист частенько публикует в Сети, всегда вызывают у публики бурю эмоций.

Так произошло и с обнародованном в фан-аккаунте малышки снимком. На нем дочь Примадонны предстала в автомобиле в белом костюме с цветочным принтом. А на голове у юной звездочки оказалась ни много ни мало, а сияющая корона! При этом ушки Лизы были украшены серьгами из блестящих камней.

«Принцесса!» — не удержался от восторга один из фолловеров. «Не принцесса уже, королева!» — поправил его другой почитатель наследницы Галкина.

Отметим, что маленькой блондинке необычайно идут светлые наряды, ее родители прекрасно понимают это и часто балуют крошку именно белоснежной одеждой. В них она выглядит просто очаровательно!