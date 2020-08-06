Бывшая «пельмешка» Юлия Михалкова впервые взяла в руки свою новую книгу

Как отметила звезда, издание уже в ближайшие дни появится на полках магазинов.

Юмористка Юлия Михалкова в Instagram похвасталась своей новой книгой, которая уже в ближайшее время появится на полках в магазинах. По словам звезды, она очень долго ждала эту встречу. Актриса плодотворно работала над ее созданием.

«Вы не поверите. Только сегодня во время очередной рабочей встречи в издательстве АСТ впервые взяла в руки этот синеватый увесистый томик с приятным ароматом типографской краски. Какое счастье!» Юлия Михалкова

Как отметила звезда, уже совсем скоро ее книга появится на полках в магазинах. Кроме того, у издания будет аудиоверсия. В недалеком будущем пройдет презентация издания, где подробно описаны взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

Отметим, что Юлия Михалкова около года назад покинула команду «Уральские пельмени», в которой выступала на протяжении долгих лет. Сейчас она ведет детский КВН на телевидении. Кроме того, на канале СТС совсем скоро выйдет новая программа «Сториз», которую как раз ведет Михалкова.