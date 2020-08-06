«И я тики-токи ваши снимать могу»: Агния Осина в черном топе исполнила зажигательный танец

Дочь ушедшего из жизни певца Евгения Осина, Агния, в Instagram показала свои безудержные танцы в комнате. Девушка показала, как она может прекрасно двигаться. На Агнии можно увидеть элегантный черный топик и джинсы.

«Вот так вот. И я тики-токи ваши снимать могу». Агния Осина

В комментариях пользователи отметили, что у Агнии очень пластичные движения. Они пожелали ей удачи в творческой карьере. «Какая же вы прелесть», «Очень хорошо двигаетесь. Вам срочно надо на сцену».

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Напомним, что не так давно Агния Осина вышла замуж. Торжество состоялось примерно месяц назад в Хорошевском ЗАГСе столицы. Известно, что избранником 18-летней красавицы стал мужчина по имени Владислав. Для своей свадьбы девушка выбрала очень красивое платье в пол из атласной ткани с пышными рукавами и длинную фату. На церемонии присутствовали друзья пары и родители молодого человека. Сейчас живет пара в апартаментах, которые девушке достались в наследство от отца.