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«И я тики-токи ваши снимать могу»: Агния Осина в черном топе исполнила зажигательный танец

Дочь известного музыканта, как известно, пытается строить карьеру на сцене.

«И я тики-токи ваши снимать могу»: Агния Осина в черном топе исполнила зажигательный танец
Дочь Осина зажигательно станцевала/https://www.instagram.com/iammagnia/

Дочь ушедшего из жизни певца Евгения Осина, Агния, в Instagram показала свои безудержные танцы в комнате. Девушка показала, как она может прекрасно двигаться. На Агнии можно увидеть элегантный черный топик и джинсы.

«Вот так вот. И я тики-токи ваши снимать могу».

Агния Осина

В комментариях пользователи отметили, что у Агнии очень пластичные движения. Они пожелали ей удачи в творческой карьере. «Какая же вы прелесть», «Очень хорошо двигаетесь. Вам срочно надо на сцену».

Напомним, что не так давно Агния Осина вышла замуж. Торжество состоялось примерно месяц назад в Хорошевском ЗАГСе столицы. Известно, что избранником 18-летней красавицы стал мужчина по имени Владислав. Для своей свадьбы девушка выбрала очень красивое платье в пол из атласной ткани с пышными рукавами и длинную фату. На церемонии присутствовали друзья пары и родители молодого человека. Сейчас живет пара в апартаментах, которые девушке достались в наследство от отца.

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