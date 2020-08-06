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«Зай, а глаза не твои»: Иосиф Оганесян показал, как Саша Черно впервые увидела своего сына

Недавно звезда «Дома-2» стала мамой мальчика по имени Стефан.

«Зай, а глаза не твои»: Иосиф Оганесян показал, как Саша Черно впервые увидела своего сына
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото https://www.instagram.com/_iosif91/

Скандально известная участница шоу «Дом-2» Саша Черно 30 июля впервые стала мамой. Девушке сделали кесарево сечение в Щелковском перинатальном центре. Операция прошла благополучно — и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Девушка в первый же день стала ходить, а на четвертый день — кормить сына Стефана грудью, правда, пока подкармливая его смесью. Несмотря на то что в роддоме произошел неприятный инцидент — сотрудница заведения нарушила договор с роженицей и обнародовала имя малыша, — в целом звезда телестройки чувствует себя счастливой и умиротворенной. Хотя и признается, что до сих пор не может поверить, что она вдруг стала мамой.

Трогательные кадры первой встречи Саши со своим отпрыском показал в личном блоге муж девушки Иосиф Оганесян.

«Сыночек мой! Зай, а глаза не твои», — говорит на видео Черно.

Блогер уверена, что малыш — ее копия в детстве. И даже предъявила в доказательство архивное фото.

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