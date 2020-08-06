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«У вас губа на нос залезла»: поклонники пришли в ужас от вида «перекроенной» Любови Успенской

«Королева русского шансона», судя по всему, в последнее время переборщила с пластическими операциями.

«У вас губа на нос залезла»: поклонники пришли в ужас от вида «перекроенной» Любови Успенской
Успенская удивила внешним видом/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в Instagram поделилась новой видеозаписью. На кадрах «королева русского шансона» расположилась на веранде своего дома. У нее, судя по всему, прекрасное настроение.

«Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет».

Любовь Успенская

Между тем поклонники пришли в ужас от внешнего вида своей любимицы: «У вас губа на нос залезла», «Господи, что вы сделали со своим лицом», «От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?» «Как будто Люба до этого видео целый месяц пила. Что вы с собой сделали?» «Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло».

Отметим, что Любовь Успенская после разрыва отношений с дочерью не раз признавалась, что одинока. Ей не хватает общения. При этом она верит, что рано или поздно Татьяна Плаксина осознает свои ошибки и сделает шаг к примирению с матерью.

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