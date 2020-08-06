Видеокадры с Ефремовым из зала суда: актер переписывается с кем-то по телефону
Видео
«Мода 60-х возвращается!»: стилист назвал пляжные тренды лета-2020
Видео

Наш ответ Голливуду: Волочкова повторила трюк Жана-Клода Ван Дамма между двумя автожирами

Балерина встала на эффектный шпагат, а также полетала на этих любопытных гибридах.

Наш ответ Голливуду: Волочкова повторила трюк Жана-Клода Ван Дамма между двумя автожирами
Анастасия Волочкова. Фото Global look press.

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников очередным эффектным трюком. На сей раз балерина решила повторить позу Жана-Клода Ван Дамма, который встал на шпагат между двумя авто в небезызвестном рекламном ролике. Правда машины у звезды не двигались, но вид получился весьма впечатляющим.

Тем более, что в трюке Волочковой это были не автомобили, а автожиры — гибридные формы самолета и вертолета.

По словам артистки, она всю жизнь страдала аэрофобией, но знакомство с этими машинами помогло ей немного преодолеть страх. На одном экземпляре она с удовольствием полетала в компании опытного пилота, красиво вытянув длинные ноги в пуантах. Ну а пару других автожиров она тоже не оставила в стороне.

«Беленькие я померила мерой своего шпагата. Теперь даже не знаю, какой вид транспорта удобнее», — описала свой опыт Анастасия.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочковаволочкова шпагаткоронный шпагатШпагаты Волочковой