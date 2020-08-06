Наш ответ Голливуду: Волочкова повторила трюк Жана-Клода Ван Дамма между двумя автожирами

Балерина встала на эффектный шпагат, а также полетала на этих любопытных гибридах.

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников очередным эффектным трюком. На сей раз балерина решила повторить позу Жана-Клода Ван Дамма, который встал на шпагат между двумя авто в небезызвестном рекламном ролике. Правда машины у звезды не двигались, но вид получился весьма впечатляющим.

больше по теме Трое в припыленных костюмах: Стебунов предстал на премьере фильма с женой и подругой в одном стиле Многие модники отдали предпочтение именно этим оттенкам.

Тем более, что в трюке Волочковой это были не автомобили, а автожиры — гибридные формы самолета и вертолета.

По словам артистки, она всю жизнь страдала аэрофобией, но знакомство с этими машинами помогло ей немного преодолеть страх. На одном экземпляре она с удовольствием полетала в компании опытного пилота, красиво вытянув длинные ноги в пуантах. Ну а пару других автожиров она тоже не оставила в стороне.