Наш ответ Голливуду: Волочкова повторила трюк Жана-Клода Ван Дамма между двумя автожирами

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников очередным эффектным трюком. На сей раз балерина решила повторить позу Жана-Клода Ван Дамма, который встал на шпагат между двумя авто в небезызвестном рекламном ролике. Правда машины у звезды не двигались, но вид получился весьма впечатляющим.
Тем более, что в трюке Волочковой это были не автомобили, а автожиры — гибридные формы самолета и вертолета.
По словам артистки, она всю жизнь страдала аэрофобией, но знакомство с этими машинами помогло ей немного преодолеть страх. На одном экземпляре она с удовольствием полетала в компании опытного пилота, красиво вытянув длинные ноги в пуантах. Ну а пару других автожиров она тоже не оставила в стороне.
«Беленькие я померила мерой своего шпагата. Теперь даже не знаю, какой вид транспорта удобнее», — описала свой опыт Анастасия.