Стройные ноги и длинные локоны: Макаров показал, как Кудрявцева выглядела в начале их отношений

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала 49-летие. Телеведущая привыкла, что многие обсуждают ее возраст и внешность. И это не удивительно, ведь девушка обладает стройной фигурой, а ее кожа гладкая, как в юности. В 2018 году она родила дочку Марию. Теперь звезда эфира с радостью заботится о наследнице, делится ее достижениями и хвастается стильными нарядами крохи. Во время карантина ей удалось сохранить теплые отношения с молодым мужем Игорем Макаровым.

Во время самоизоляции Лера поправилась. Она была шокирована, когда муж нащупал у нее мягкий живот. Однако только после отпуска в Адлере она начала заниматься спортом и позволила возлюбленному следить за ее тренировками. А на днях Макаров предался воспоминаниям. Он опубликовал архивные фото, сделанные в начале их отношений. В кадре он дурачится с телеведущей в Санкт-Петербурге.

Кудрявцева предстала на снимках в лосинах, футболке и босоножках на каблуке. Тогда она носила длинные локоны, а ее фигура отличалась особой стройностью. Лосины подчеркнули ее ноги и осиную талию. А вот сам Игорь кажется совсем не изменился. Снимки вскоре разошлись по соцсетям. Поклонники восхитились парой. Многие уверены, что Лера обрела свое счастье.

«Очень красивая пара», «Лера, как всегда неотразима», «Красотка», «Какие ноги», «Идеальная пара», «Вот это блондинка длинноногая», — стали обсуждать фото фанаты.

Напомним, что телеведущая вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Она долго мечтала подарить ему ребенка. От первого брака у нее есть сын Жан. Он уже обзавелся своей семьей и подарил звезде внука Льва.