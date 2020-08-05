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Стройные ноги и длинные локоны: Макаров показал, как Кудрявцева выглядела в начале их отношений

Хоккеист поделился снимками, сделанными восемь лет назад.

Стройные ноги и длинные локоны: Макаров показал, как Кудрявцева выглядела в начале их отношений
Лера Кудрявцева . фото: instagram.com/igor_makarov25/

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала 49-летие. Телеведущая привыкла, что многие обсуждают ее возраст и внешность. И это не удивительно, ведь девушка обладает стройной фигурой, а ее кожа гладкая, как в юности. В 2018 году она родила дочку Марию. Теперь звезда эфира с радостью заботится о наследнице, делится ее достижениями и хвастается стильными нарядами крохи. Во время карантина ей удалось сохранить теплые отношения с молодым мужем Игорем Макаровым.

Во время самоизоляции Лера поправилась. Она была шокирована, когда муж нащупал у нее мягкий живот. Однако только после отпуска в Адлере она начала заниматься спортом и позволила возлюбленному следить за ее тренировками. А на днях Макаров предался воспоминаниям. Он опубликовал архивные фото, сделанные в начале их отношений. В кадре он дурачится с телеведущей в Санкт-Петербурге.

Кудрявцева предстала на снимках в лосинах, футболке и босоножках на каблуке. Тогда она носила длинные локоны, а ее фигура отличалась особой стройностью. Лосины подчеркнули ее ноги и осиную талию. А вот сам Игорь кажется совсем не изменился. Снимки вскоре разошлись по соцсетям. Поклонники восхитились парой. Многие уверены, что Лера обрела свое счастье.

фото: .instagram.com/igor_makarov25/

«Очень красивая пара», «Лера, как всегда неотразима», «Красотка», «Какие ноги», «Идеальная пара», «Вот это блондинка длинноногая», — стали обсуждать фото фанаты.

Напомним, что телеведущая вышла замуж за спортсмена в 2013 году. Она долго мечтала подарить ему ребенка. От первого брака у нее есть сын Жан. Он уже обзавелся своей семьей и подарил звезде внука Льва.

фото: .instagram.com/igor_makarov25/

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