«Говорит, что любит меня»: Муцениеце высказалась о Прилучном на фоне слухов о его романе с Карпович

Актриса из фильма «Тобол» пояснила, что Паша мог бы и побороться за их отношениях, если действительно испытывает к ней сильное чувство.

Агата Муцениеце в новом выпуске YouTube-проекта «Честный развод» расставила все точки над «i» в отношениях с экс-супругом. Примечательно, что героиней программы стала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос. В студии разговор шел исключительно о личной жизни ясновидящей, однако актриса из фильма «Тобол» решила прояснить ситуацию, относительно ее собственных взаимоотношений с Павлом Прилучным.

Девушка призналась, что у нее есть масса причин чувствовать обиду на экс-возлюбленного. И в первую очередь, Агата не может смириться с предательством — со всем тем, что сейчас происходит в их жизни. Муцениеце подметила, что когда-то муж уверял ее в том, что они вместе на веки веков. И она в это слепо верила. Однако на деле, как говорит актриса, все оказалось далеко не так. Райдос поспешила успокоить телеведущую, отметив, что скорее всего Павел говорил чистую правду и не пытался ее обмануть. Тогда, в самом начале его отношений с Агатой, он действительно мог считать, что она станет главной женщиной в его жизни, пояснила ясновидящая.

«Так он говорит, что до сих пор любит меня! Но, если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?!» — настаивала на своем Муцениеце.

К слову, такие откровения о Прилучном со стороны Агаты прозвучали на фоне слухов о романе ее экс-супруга с актрисой из ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович. Однако сам Павел пока никаких комментариев по поводу приписываемых ему отношений не давал.