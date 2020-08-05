«Вам в груди не тесновато?»: Рудова в мокром бикини не по размеру избежала конфуза на пляже

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» порадовала верных почитателей свежим пляжным снимком. Перед объективом фотокамеры 37-летняя Наталья Рудова предстала в мокром золотом бикини, чем и привлекла к себе внимание фанатов. Так, среди подписчиков знаменитости нашлись и те, кто заметил, что партнерша Арарата Кещана облачилась в купальник, который был ей явно маловат.

Поклонники Натальи подметили, что пышный бюст актрисы едва помещался в лифе. Однако Рудовой все-таки удалось избежать конфуза на пляже. Импровизированная фотосессия знаменитости на отдыхе прошла без провокаций и неловких моментов.

Помимо того, что Наталья продемонстрировала на фото изящную фигуру, она также похвасталась тонкой талией и округлыми бедрами без грамма целлюлита. Девушка обладает весьма соблазнительными изгибами звездного тела.