«Вам в груди не тесновато?»: Рудова в мокром бикини не по размеру избежала конфуза на пляже

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» порадовала верных почитателей свежим пляжным снимком. Перед объективом фотокамеры 37-летняя Наталья Рудова предстала в мокром золотом бикини, чем и привлекла к себе внимание фанатов. Так, среди подписчиков знаменитости нашлись и те, кто заметил, что партнерша Арарата Кещана облачилась в купальник, который был ей явно маловат.
Поклонники Натальи подметили, что пышный бюст актрисы едва помещался в лифе. Однако Рудовой все-таки удалось избежать конфуза на пляже. Импровизированная фотосессия знаменитости на отдыхе прошла без провокаций и неловких моментов.
Помимо того, что Наталья продемонстрировала на фото изящную фигуру, она также похвасталась тонкой талией и округлыми бедрами без грамма целлюлита. Девушка обладает весьма соблазнительными изгибами звездного тела.
«Вам в груди не тесновато?!», «А если бы во время плавания лиф немного съехал?! Такой весьма ненадежный купальник», «Размерчик не маловат?!», «А мы то ждали! Будет ли продолжение?!», «Как вы себе грудь вдавили, утянули просто!!», «Свободу телу!! Дышать будет легче», «Можно этот лиф и совсем снять!! Мы не против», «Красавица! Словно русалка-чаровница», — такие комментарии появились под снимком актрисы.