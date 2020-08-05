«Мы оба взбалмошные и сумасшедшие люди»: Юлия Савичева раскрыла секрет семейного счастья

Певица вместе с Александром Аршиновым 16 лет, а свадьбу они сыграли шесть лет назад.

Певица Юлия Савичева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась со слушателями секретом семейного счастья.

«Мы такие оба творческие, взбалмошные, сумасшедшие люди. Друг друга уравновешиваем во многих моментах. Саша может быть правильным и взрослым, где-то, наоборот, становится веселым. Постоянно троллит меня. Я даже порой не сразу понимаю его шутки. Поэтому нам хорошо друг с другом». Юлия Савичева

Как отметила звезда, сейчас она все свободное время уделяет воспитанию своей дочери. «Дочка после рождения была как апельсин рыжая, а потом начала светлеть. А сейчас она у нас уже блондинка. У нее серо-голубые глаза», — заметила исполнительница.

Также Савичева ответила на вопрос одной из слушательниц, которую заинтересовало, как научиться петь. «Надо тренироваться и тренироваться. Обязательно распеваться каждый день. Хотя бы по семь-десять минут. Нужно постоянно петь, записывать композиции. Хотя бы час или два в день уделяйте этому время», — сказала она.

Напомним, что вместе с музыкантом Александром Аршиновым исполнительница уже 16 лет. Свадьбу они сыграли шесть лет назад. Три года назад у них родилась дочь Анна.