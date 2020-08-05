Сын на руках и дочка рядом: бывший муж Арнтгольц поделился свежим снимком с 10-летней Машей

В одном из интервью 36-летний Иван Жидков признался, что с возрастом он стал по-другому относится к своему отцовству. Если раньше на первом месте у актера стояла его карьера, съемки, театральные гастроли и участие в новых телевизионных проектах, то сейчас бывший муж Татьяны Арнтгольц определился с другими жизненными ориентирами. Так, Иван дал понять, что для него нет ничего важнее его семьи и детей.

Несмотря на то, что Жидков уже дано не живет под одной крышей с Татьяной, он принимает непосредственное участие в воспитании их общей наследницы. Кроме того, у актера есть двухлетний сын Степан от модели Лилии Соловьевой. С ней Иван тоже успел разойтись. Дети артиста живут со своими матерями, и как говорил сам Жидков, на разных концах Москвы. Но это обстоятельство не мешает бывшему мужу Арнтгольц устраивать для отпрысков совместные уикенды.

На личной страничке в Instagram актер поделился свежим летним снимком, позировав в кадре в окружении детей. Степан разместился на руках у звездного папы, а 10-летняя Маша по правую руку от отца. Жидков подметил, что его дочка неплохо ладит с братиком.