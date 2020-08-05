«И у этой женщины пятеро детей? Чушь»: Водянова в дерзком бикини блеснула точеной талией 

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно обладает восхитительной стройной фигурой. На личной страничке в Instagram модель то и дело публикует пляжные снимки, демонстрируя роскошные формы без изъяна. И это при том, что у Натальи Водяновой пятеро детей. Старших наследников она родила от британского аристократа Джастина Портмана. 18-летний Лукас, четырнадцатилетняя Нева и одиннадцатилетний Виктор с пониманием отнеслись к тому, что их звездная мама стала встречаться с новым мужчиной после развода с их отцом. В отношениях с Арно на свет появились младшие отпрыски: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика. По словам модели, старшие дети уже привыкли к ее командировкам, а вот младшие сильно скучают. Поэтому все уикенды Наталья старается проводить дома с семьей.

На личной страничке микроблога Водянова делилась пляжным снимком, представ перед объективом фотокамеры в дерзком бикини. Возлюбленная Антуана Арно восхитила поклонников точеной фигурой и округлыми бедрами. Будучи мамой пятерых детей, манекенщица выглядит просто превосходно.