«И у этой женщины пятеро детей? Чушь»: Водянова в дерзком бикини блеснула точеной талией 

Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно обладает восхитительной стройной фигурой. На личной страничке в Instagram модель то и дело публикует пляжные снимки, демонстрируя роскошные формы без изъяна. И это при том, что у Натальи Водяновой пятеро детей. Старших наследников она родила от британского аристократа Джастина Портмана. 18-летний Лукас, четырнадцатилетняя Нева и одиннадцатилетний Виктор с пониманием отнеслись к тому, что их звездная мама стала встречаться с новым мужчиной после развода с их отцом. В отношениях с Арно на свет появились младшие отпрыски: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика. По словам модели, старшие дети уже привыкли к ее командировкам, а вот младшие сильно скучают. Поэтому все уикенды Наталья старается проводить дома с семьей.
На личной страничке микроблога Водянова делилась пляжным снимком, представ перед объективом фотокамеры в дерзком бикини. Возлюбленная Антуана Арно восхитила поклонников точеной фигурой и округлыми бедрами. Будучи мамой пятерых детей, манекенщица выглядит просто превосходно.
«И у этой женщины пятеро детей? Чушь», «Какая восхитительная девушка!! Чаровница!», «Фигурка бомбезная, трудно поверить, что вы многодетная мама!! Ни растяжек, ни целлюлита», «Изящная, ножки стройные и сама тонюсенькая», «Наташа, вас ветром-то не сдувает?!», «Эффектная!! Талия на зависть», «Это смело», «Рельефный животик и ножки что надо!», «Ух, Наташа! Полегче», — такие комментарии появились под снимком модели.