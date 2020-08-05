Татьяна Тотьмянина на шоу «Ледниковый период» выступит в паре со звездой сериала «Измены»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина подтвердила свое участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период». При этом она отказалась сообщать какие-либо подробности. Организаторы пока хранят многие моменты шоу в тайне, что в общем-то неудивительно. В противном случае рейтинги могут сильно упасть.

Известно, что сейчас Тотьмянина, как и другие участники, проводит тренировки на льду «Авиапарка». Занятия проходят практически в ежедневном режиме.

Между тем уже известно, что партнером знаменитой фигуристки на шоу станет 33-летний актер Вячеслав Чепурченко. Он в разное время прославился своими ролями в сериалах «Измены», «Жуки» и «Чума». Про молодого человека известно, что он любит фигурное катание. Актер с радостью принял предложение поучаствовать в «Ледниковом периоде». Пока нет информации, выступит ли в шоу муж Тотьмяниной — Алексей Ягудин. Семья предпочитает сохранять интригу на этот счет.

Напомним, что в шоу уже точно выступит телеведущая и певица Ольга Бузова, ведущая Регина Тодоренко и ее муж певец Влад Топалов. Кроме того, ранее подтвердила свое участие в проекте двукратная олимпийская чемпионка Сочи 2014 года Татьяна Волосожар, сообщает «Комсомольская правда».