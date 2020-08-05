«Актер был один в салоне автомобиля»: в суде огласили результаты экспертизы по ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов почти два месяца находится под домашним арестом. Много обсуждений и споров вызвало ДТП, в которое попал актер в начале лета. Напомним, что он на джипе вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины Сергей Захаров погиб от полученных травм. Очевидцы сразу отметили, что артист находился в алкогольном опьянении, что позже подтвердила судебная медицинская экспертиза.

Недавно состоялось первое заседание суда по делу о смертельной аварии. Тогда адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Михаил Олегович не алкоголик и отметил, что родственники погибшего требуют денег, чтобы закрыть дело. Тем временем 5 августа состоялось новое заседание суда, на котором Ефремов открестился от ДТП. Он не стал признавать вину и заверил, что ничего не помнит. Родственники погибшего, в свою очередь, потребовали максимального наказания для артиста.

Свидетели в суде подтвердили, что за рулем автомобиля был актер, а не кто-то другой, как многие предполагали. Также в зале были оглашены результаты экспертизы по аварии.

«Автомобиль актера „Гранд Чероки“ находился в исправном состоянии в момент ДТП. На подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова. А также актер был один в салоне автомобиля в момент аварии», — передает слова эксперта из зала суда корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Более того, подтвердилось, что в крови Михаила Олеговича после аварии обнаружили такие запрещенные вещества, как кокаин, каннабиноиды, гашиш и этанол, согласно материалам дела. Как после этого адвокат актера будет строить линию защиты, неизвестно. Однако пока улики свидетельствуют против артиста.