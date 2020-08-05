«Не стыдно»: Ольга Серябкина в черном бикини с завышенной талией у реки восхитила подписчиков

Певица Ольга Серябкина в Instagram похвасталась своими пышными формами. Она разместила снимок на берегу реки. На кадре исполнительница запечатлена неизвестным фотографом в черном бикини с завышенной талией.

«Не стыдно», — кратко подписала она снимок.

В комментариях подписчики оставили массу восторженных отзывов, которые адресовали своей любимице. «Не стыдно, а гордость берет», «Красотка. Очень сильно тебя любим», «Трусики, конечно, зашкварные», — отметили они.

Напомним, что Ольга Серябкина крайне неохотно распространяется о своей личной жизни. Между тем всем еще памятна история, когда ее бывшая подруга Елена Темникова рассказала, что заставала в номерах отелей Серябкину вместе с продюсером Максимом Фадеевым. В ответ Серябкина тогда неожиданно заявила, что роман у нее был вовсе не с продюсером, а с самой исполнительницей. Фадеев же отмечал, что у Темниковой очень богатая фантазия.