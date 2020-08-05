«Со мной редко кто до третьего свидания доживает»: Барановская высказалась о личной жизни

Как отметила телеведущая, не важно, на каком свидании начинать заниматься сексом, главное, делать это хорошо.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Конечно, Вася» на YouTube высказалась о своей личной жизни. Разговор с подругами Жанной Левиной-Мартиросян и Натальей Красновой у нее зашел о том, на каком по счету свидании можно начинать заниматься с мужчиной сексом.

«Если это делать на третьем свидании, то я останусь без секса. Со мной редко кто до третьего свидания доживает. Вот клянусь. Мне бы этот вопрос с удовольствием хотелось задать именно мужику. Ну вот правда. Пусть он честно ответит. Но что я могу с женской точки зрения сказать на мужской территории, что не важно, когда давать, главное — дать хорошо». Юлия Барановская

Как добавила звезда, если сделать все хорошо, то на второе свидание мужчина «уже кольцо может притащить». «Если бы я ждала до третьего свидания, то мужик до спермотоксикозом побежал в кого-то другого», — добавила она.

Юлия Барановская на протяжении девяти лет жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. У них на свет появилось трое детей. Пара рассталась в 2013 году. Сейчас Барановская не афиширует, с кем встречается.