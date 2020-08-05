«Я никогда не славилась пиаром личной жизни»: Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым

Как отметила певица, она никогда не распространялась на этот счет, потому что семья — ее тыл и любовь.

Певица Полина Гагарина в эфире YouTube-шоу «Конечно, Вася» подтвердила, что развелась со своим вторым мужем, модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Звезда, когда ей задали вопрос о разводе, не стала отрицать этого факта.

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. То же самое было с моей второй беременностью. Мне крайне не хотелось, чтобы были в Сети фотографии меня на серьезном сроке. Я не хотела таких фотографий. Не хотела, чтобы люди видели, как колобок поет. Я всегда просила соблюдать конфиденциальность, как я выгляжу, хотя и выступала на восьмом месяце. Потому что фотографий с моей первой беременностью очень много». Полина Гагарина

Как добавила певица, никакого брачного договора у нее с Дмитрием Исхаковым не было. «Я могу говорить только за себя. Я не прагматичный человек, а романтичный. Я не устраивала стратегий. Если подписываешь что-то, то у тебя уже подсознание работает, ты готов к концу в отношениях», — сказала она.

Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков сыграли свадьбу в 2014 году. В 2017 году у них родилась дочь Мия. Сейчас у модного фотографа, по слухам, появилась новая возлюбленная.