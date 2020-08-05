Фотограф Пугачевой запечатлел, как Аллегрова угощала лимончиком Игоря Николаева в 1995 году

Роман Родин поделился очередным раритетным кадром на своей страничке в социальных сетях.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным кадром из прошлого. На фотографии можно увидеть композитора и музыканта Игоря Николаева, а также его близкую подругу — певицу Ирину Аллегрову.

Надо отметить, что Николаеву тогда было всего 35 лет, а исполнительнице, которой он написал несколько культовых песен, — 43 года.

«Доброе утро! Это фото я снял в далеком 1995 году! Как поется: «Как молоды мы были, как верили в себя». Классные люди, лихие годы». Роман Родин

«Очень красивая фотография. Обожаем. Спасибо, вам, Роман, за фото», — написала в комментариях одна из пользовательниц.

Отметим, что за последние месяцы Роман Родин поделился со своими подписчиками целой серией уникальных кадров, которые ранее никогда не попадали в Сеть. У него заметно выросла в связи с этим армия подписчиков. Особой популярностью, конечно, пользуются кадры с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.