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Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»

Как отметил актер, после ухода из жизни худрука Галины Волчек культурное учреждение уже никогда не будет прежним.

Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»
Садальский заявил, что "Современник" никогда не будет прежним/http://globallookpress.com/

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что лично для него театр «Современник» в его прежнем виде «умер» сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Она, напомним, ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

Как считает Садальский, сегодня в «Современнике» нет такого лидера, как Волчек. Отсюда проблемы и ссоры между артистами в культурном учреждении.

«Театр, как человек — рождается, живет и умирает. Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже».

Станислав Садальский

Актер вспомнил случай, который произошел в театре много лет назад, когда он в нем служил. Тогда на гастроли в Швецию должны были везти спектакль «Доктор Штокман». Волчек решила взять за рубеж Валентина Гафта, хотя он не был задействован в постановке. В КГБ приняли решение артиста в Европу не пускать. Тогда весь коллектив театра решил в Стокгольм не лететь, сообщает портал teleprogramma.pro.

Напомним, что скандал в театре «Современник» начался после заявления актера Сергея Гармаша об уходе из театра. Во всех смертных грехах он обвинил новое руководство во главе с худруком Виктором Рыжаковым.

Тэги

Галина Волчекновости театраСергей ГармашСтанислав СадальскийСтанислав Садальский последние новоститеатр "Современник"