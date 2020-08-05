Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»

Как отметил актер, после ухода из жизни худрука Галины Волчек культурное учреждение уже никогда не будет прежним.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что лично для него театр «Современник» в его прежнем виде «умер» сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек. Она, напомним, ушла из жизни 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет.

Как считает Садальский, сегодня в «Современнике» нет такого лидера, как Волчек. Отсюда проблемы и ссоры между артистами в культурном учреждении.

«Театр, как человек — рождается, живет и умирает. Прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны. Я не знаю, каким будет новый театр — возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже». Станислав Садальский

Актер вспомнил случай, который произошел в театре много лет назад, когда он в нем служил. Тогда на гастроли в Швецию должны были везти спектакль «Доктор Штокман». Волчек решила взять за рубеж Валентина Гафта, хотя он не был задействован в постановке. В КГБ приняли решение артиста в Европу не пускать. Тогда весь коллектив театра решил в Стокгольм не лететь, сообщает портал teleprogramma.pro.

Напомним, что скандал в театре «Современник» начался после заявления актера Сергея Гармаша об уходе из театра. Во всех смертных грехах он обвинил новое руководство во главе с худруком Виктором Рыжаковым.