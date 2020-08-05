«Моя любимая с папой»: накануне 80-летия Смехова его дочь обнародовала редкую фотографию из советского прошлого

Для Алики ее отец всегда был примером для подражания.

52-летняя актриса Алика Смехова никогда не скрывала: ее отец Вениамин Смехов, сыгравший легендарного Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», является для нее кумиролм и примером для подражания.

Она унаследовала от него талант и фирменную благородную внешность. И хотя родители актрисы и певицы разошлись, когда ей было всего 12 лет, она всегда чувствовала его тепло и заботу.

Будучи дочерью актера и радиожурналистки (Аллы Смеховой), она всегда блистала на публике. Уже в 9 лет вместе с отцом Алика появилась в популярной тогда детской передаче «Будильник». А первую роль в кино ей дали в 17 лет в телефильме «Страховой агент».

В личном блоге звезда решила вспомнить пору своей юности и показать архивный снимок с отцом.

«Моя любимая фотография с папой, помню, тогда специально пришли в фотоателье для памятных снимков», — представила она его.

Актриса напомнила, что у Вениамина Смехова 10 августа — юбилей, ему исполнится 80 лет. В честь этого события 9 августа на Первом канале в 10:10 выйдет документальный фильм «Атос влюбленными глазами».