Постовалов из «Уральских пельменей» поддержал Пригожина о «бедственном» положении артистов

Артист шоу не исключил вариант, что пойдет работать на завод, если в ближайшие месяцы концерты не возобновятся.

Шоумен «Уральских пельменей» Роман Постовалов поддержал продюсера Иосифа Пригожина, который ранее высказывался о «бедственном» положении артистов из-за пандемии и отмены выступлений. Как заметил актер, он не понимает, почему на супруга певицы Валерии все накинулись и стали так рьяно обсуждать.

По словам Постовалова, конечно, такие звезды первой величины, как, к примеру, Дима Билан, не испытывают проблем с деньгами. У них, как он выразился, есть жирок, который они сейчас проедают, Но менее известные актеры сейчас действительно переживают тяжелые времена, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Я хоть и в «Уральских пельменях», но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы». Роман Постовалов

Напомним, что Иосиф Пригожин позже пояснял, что имел в виду прежде всего артистов из небольших городов, которые оказались в тяжелом положении из-за пандемии. По его словам, они сегодня не имеют возможности зарабатывать деньги и находятся в крайне затруднительной ситуации.