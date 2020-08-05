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Любовницу погибшего Захарова потребовали признать потерпевшей по делу Ефремова

Спецкор Teleprogramma.pro передает из Пресненского суда Москвы.

Любовницу погибшего Захарова потребовали признать потерпевшей по делу Ефремова
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда. Фото: КП/Веленгурин Владимир

В среду, 5 августа, в Москве проходит заседание по смертельному ДТП, которое устроил в центре столицы в начале июня актер Михаил Ефремов.

Любовница погибшего в аварии Сергея Захарова Ирина Стерхова потребовала признать себя потерпевшей.

По ее словам, с Сергеем они жили вместе в Котельниках. Сама она — пенсионерка и находилась на его иждивении.

«Сергей работал в Москве. Один раз в 2 недели Сергей приезжал в Рязань, чтобы ухаживать за своей мамой. Когда он находился в Москве, то мы часто ходили за грибами. Отдыхали всегда вместе», — отметила Стерхова.

По словам адвоката, Ирина не претендует, чтобы ее называли гражданской женой. Но хочет, чтобы ее признали близким человеком Захарова.

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