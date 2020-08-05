«Она была наемной актрисой»: Постовалов из «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой

Как отметил шоумен, он не знает истинную мотивацию своей коллеги.

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов заявил, что не знает истинную мотивацию и причины, почему шоу около года назад покинула Юлия Михалкова.

«Она была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию. Может по гонорару не договорилась». Роман Постовалов

Как заметил Постовалов, Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» полностью из информационной повестки не исчезла. Ее, к примеру, можно будет совсем скоро увидеть в новом проекте на СТС «Сториз». Как добавил Постовалов, зрители невольно сравнивают нынешних участниц шоу с Михалковой. К примеру, участницу проекта Илану Юрьеву часто зрители даже называют Михалковой. Сам он не знает, обижается ли она на такие сравнения, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» стала, в частности, писать книги. Первое ее произведение уже вышло в печать. Кроме того, она ведет детский КВН.