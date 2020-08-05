«Найду, кто начал – уши накручу»: Сафонов опроверг слухи о скандале с Хаматовой в «Современнике»

Ранее в СМИ появилась информация, что актер отказывается выходить на сцену вместе с коллегой в спектакле «Двое на качелях».

Актер Кирилл Сафонов опроверг в Instagram информацию, что якобы он отказывается выходить на одну сцену вместе со своей коллегой, актрисой Чулпан Хаматовой, в спектакле «Двое на качелях».

«Не читайте перед обедом советской прессы, это вредит пищеварению. Началась какая-то информационная возня, и кто-то использует мое имя. Найду, кто начал, уши накручу». Кирилл Сафонов

Отметим, что скандал в «Современнике» начался после того, как актер Сергей Гармаш нелестно высказался о художественном руководителе театра Викторе Рыжакове. По слухам, Гармаш сам метил на место худрука после смерти Галины Волчек в прошлом году, отсюда и такая его реакция на работу коллеги.

Гармаш также заявил, что покидает театр. По его мнению, Рыжаков занимается не созиданием, а разрушением. Между тем далеко не все артисты поддержали Гармаша. Многие сегодня просто заняли выжидательную позицию.