Адвокат Добровинский опоздал на суд по делу Ефремова

Нынешнее заседание суда по делу об автомобильной аварии с участием Заслуженного артиста Михаила Ефремова станет первым, где начнется рассмотрение по существу. И адвокат артиста, Эльман Пашаев, к зданию Пресненского суда прибыл первым. Он не стал общаться с журналистами, отметив только, что его подопечный ничего не помнит с того рокового дня.

Следом за ним был доставлен на заседание и сам Ефремов. А вот адвокат пострадавших – семьи Сергея Захарова – Александр Добровинский опоздал на процесс.

«Сегодня, я думаю, прокурор только зачитает обвинительное заключение, и мы услышим от подсудимого, согласен он с этим или нет», — предположил Добровинский.

Что касается финансовых требований к обвиняемому со стороны пострадавших, правозащитник отметил, что они готовы, цифра достаточно «интересная и серьезная».

Напомним, авария с участием звезды театра и кино случилась вечером 8 июня. Будучи в нетрезвом состоянии – это позже подтвердила экспертиза, — Ефремов врезался в авто Сергея Захарова, курьера одной из московских компаний. Позже 57-летний водитель скончался в больнице. В соответствии со статьей, по которой возбуждено уголовное дело, артисту светит до 12 лет заключения.