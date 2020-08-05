«Боже, какая красавица была!»: Безрукова показала себя в юности на редком фото в платье в пол и рукавами-буфами

55-летняя актриса Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону в простой семье музыканта-гобоиста и фармацевта.

Начинала свою карьеру там же — в провинции, а в 1990 году стала играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. После этого об артистке заговорили, а знаковые для нее роли в сериале «Графиня де Монсоро» и фильме «Китайский сервис» сделали свое дело — она стала настоящей звездой. Многие также знают ее, как бывшую жену Сергея Безрукова. Но вот о том, что у нее есть младшая сестра, Ольга Назарова, известно мало кому.

Ирина старательно оберегает свою линую жизнь от лишних разговоров и глаз. Известно лишь, что она работает медсестрой и чурается публичности. Однако накануне Ирина решила сделать исключение, и кое-что поведать о своей ближайшей родственнице.

«Я очень люблю свою младшую сестру, честно, искренне и нежно! Очень ценю общение с ней и теплые близкие отношения. Но в детстве было не всегда так. Иногда я даже соперничала с ней и боролась за любовь родителей. Мне, как старшей, казалось, что «младшенькой» чаще делают поблажки (а значит, и любят больше, по моей детской логике). ⠀

Не скажу, что эти мысли появлялись беспочвенно, так как всегда с меня спрашивали больше и награждали ответственностью не только за себя, но и за сестру, ведь я взрослее, хотя разница у нас всего в 1 год. Конечно же, все споры давно в прошлом и теперь это не имеет никакого значения. Прошли годы, но чувство ответственности по отношению к сестричке осталось», — рассказала она.

Свой пост она украсила юношеской фотографией в романтичном образе: в шляпе и легком белом платье в горох с открытыми плечами и рукавами-буфами.