«Эта любовь способна преодолеть все!»: после развода Степаненко не стала скрывать своих чувств к Гальцеву

Похоже, что Елена Степаненко окончательно отошла от развода с Евгением Петросяном. Артистка в последнее время заметно похудела, похорошела, помолодела и запустила новое шоу «Еще не вечер».

В кадре звезда выглядит уверенной в себе дамой, а недавний визит старого приятеля, 59-летнего Юрия Гальцева, заставил многих задуматься о том, что ведущая не прочь пококетничать с мужчинами. Пара позировала перед объективами, нежно придерживая друг друга за руку и то и дело приобнимаясь. И юмориста можно понять! Перед обаянием харизматичной артистки в стильном красном костюме, подчеркивающим ее великолепную фигуру, трудно устоять.

В личном блоге бывшая жена 74-летнего Петросяна написала довольно кокетливый пост. Впрочем, звезда так и не призналась, что ее связывает с артистом нечто большее, чем приятельские отношения.