Адвокат Ефремова: «Михаил ничего не помнит»

Резонансная авария с участием Михаила Ефремова случилась в начале июня. Напомним, артист, будучи в нетрезвом состоянии, в центре Москвы вылетел на встречную полосу дороги и врезался лоб в лоб в машину 57-летнего Сергея Захарова, курьера. Его госпитализировали в больницу, но спасти мужчину не удалось — водитель скончался в реанимации. Ефремову светит до 12 лет лишения свободы, заседаний суда он дожидается, сидя на домашнем аресте.

Сегодня, 5 августа, проходит второе слушание по делу Ефремова. Первым к зданию Пресненского суда прибыл адвокат артиста, Эльман Пашаев. Правозащитник в беседе с журналистами признался, что намерен был добиться переноса заседания, но суд решил иначе. Подчеркнем, что сам Ефремов своей вины не признает.

«Он ничего не помнит. Если б с первого дня он понимал, что происходит, наверное, такого б резонанса не было. Ничего не помнит. Вы же от меня никогда не слышали, чтоб я говорил, за рулем он был или не был. Я не могу фантазировать, кто был, как был. Я ссылаюсь только на конкретные обстоятельства», — отметил юрист.

Предыдущее заседание прошло 30 июля. На нем Ефремову были запрещены прогулки на улице, а также продлен срок нахождения под домашним арестом до 22 января 2021 года.