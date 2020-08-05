Раскрывшей имя сына Саши Черно медработнице выплатили при увольнении три тысячи рублей

Сотруднице роддома по имени Анна, которая огласила имя сына звезды «Дома-2» Саши Черно, выплатили при увольнении всего три тысячи рублей. По ее словам, перед тем, как написать заявление, она спросила, нужно ли ей это делать. Женщина отмечала, что Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян не собираются подавать на нее заявление в суд. Конфликт, как считала женщина, исчерпан. Однако в роддоме отметили, если она не напишет заявление сама, то ее уволят по статье.

По словам расстроенной женщины, ей даже не пришлось отрабатывать две недели. Ее попросили на выход без всяких бюрократических проволочек, сообщает «СтарХит».

«Перечислили расчет. Правда, почему-то только три тысячи рублей. То ли меня оштрафовали, то ли нужно ждать дня зарплаты. Завтра поеду за трудовой книжкой». Медработник, огласивший имя сына Черно

Напомним, что Саша Черно, когда узнала, что сотрудница роддома на всю страну огласила имя ее сына Стефана, устроила грандиозный скандал. Дело в том, что у нее было заключено соглашение с организацией о неразглашении данной информации.