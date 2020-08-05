Гоген Солнцев уехал отдыхать в Сочи с женой и двумя пожилыми любовницами

Вместе с «ватагой старух» он ходит каждый день на местный пляж.

Шоумен Гоген Солнцев вместе со своей пожилой женой Екатериной Терешкович не так давно уехал отдыхать в Сочи. Компанию им составили еще две пожилые старушки. Они, скорее всего, любовницы фрика. Как рассказал один из очевидцев, который видел Гогена на пляже, шоумен окружен вниманием и заботой престарелых дам.

«Они всей толпой на пляж ходят. Бабушки обхаживают Гогена, как только могут. Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу». Очевидец, заставший Гогена Солнцева на пляже в Сочи

Интересно, что сам шоумен заявил, что готов ублажить даже пять старушек. При этом он просит не писать о его личной жизни. Между тем в СМИ попали снимки, на которых Гоген проводит ночи с женой и любовницей Лидой. Сам он утверждает, что фотографии у него похитили вместе с телефоном, сообщает «Собеседник».

Гоген Солнцев — популярный российский фрик. Ток-шоу с его участием, как известно, собирают огромную зрительскую аудиторию у экранов телевизоров. При этом многие уверены, что Солнцев просто пиарится и зарабатывает деньги на своих походах на скандальные шоу.