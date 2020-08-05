Новой любовью Дмитрия Исхакова оказалась успешная и разносторонняя миллионерша-бизнесвумен

Девушка по имени Екатерина, к примеру, входит в состав учредителей одного из коммерческих банков.

Фотограф Дмитрий Исхаков, который несколько месяцев назад расстался с певицей Полиной Гагариной, сейчас встречается с успешной бизнесвумен. Девушку зовут Екатерина. Ее снимок ранее появился на его страничке в соцсетях.

Новая любовь фотографа — девушка далеко не бедная. Она входит в состав учредителей одного из коммерческих банков с долей в уставном капитале 3,5 %. Если переводить на деньги, то ее состояние только в этой организации составляет 11,5 миллиона рублей. Надо отметить, что компания попала на страницы Forbes, став лидером по объему заработанных комиссионных доходов от переводов юридических лиц.

Также про новую пассию Дмитрия Исхакова известно, что у нее есть свое ИП. Девушка занимается консультациями по вопросам коммерческой и финансовой деятельности, что также приносит ей неплохой доход. Кроме того, у нее небольшой бизнес по переработке и консервированию картофеля. В этой компании она и гендиректор, и учредитель, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Дмитрий Исхаков уже давно не скрывает: жизнь с Полиной Гагариной у него не сложилась. Правда, о причинах он пока предпочитает не распространяться. А вот сама исполнительница хранит молчание на этот счет. Она, кстати, пока официально с Исхаковым не разведена. Как известно, у пары есть совместная дочь. Самой Гагариной в последнее время также приписывают различные романы.