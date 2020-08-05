Анастасия Заворотнюк почти каждый день по телефону общается с батюшкой

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что справиться с тяжелой болезнью звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк помогают не только родные люди, которые всегда рядом, но и духовник.

«Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой». Олеся Сазыкина

В окружении актрисы отмечают, что сегодня она, конечно, уже не так красавица, какой была раньше. По словам бывшего реквизитора МХТ имени Чехова Светланы Веселовой, «болезнь внесла непоправимые перемены во внешность».

Театральный продюсер Валерий Сергеев добавил, что сегодня у Заворотнюк сильно изменился из-за препаратов взгляд и даже цвет кожи. Впрочем, актриса не унывает. Кроме того, ей очень помогают родные люди, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что о болезни Заворотнюк СМИ узнали примерно год назад. В прессе были самые разные версии, что произошло с актрисой. Одно время акулы пера даже писали, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умирает. Однако время показало, что журналисты сильно сгущали краски. Сейчас Заворотнюк, по предварительным данным, находится в поселке Крекшино. Родные огородили ее от внимания назойливых журналистов.