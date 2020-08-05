Пока Саша Черно лежала в роддоме, Иосиф Оганесян устроил дома безудержные танцы

Похоже, что звезде «Дома-2» не так уж и грустно одному.

Роды звезды «Дома-2» Саши Черно прошли не так благополучно, как хотелось бы. Девушка была вынуждена пойти на кесарево сечение. Кроме того, после того, как операция прошла успешно и на свет появился здоровый мальчик, произошел неприятный инцидент в Щелковском перинатальном центре.

Его сотрудница нарушила условия контракта, который заведение заключило с Черно, и обнародовала имя малыша (Стефан) в социальных сетях. Возмущению Саши не было предела. Девушка была в шоке от того, что в этой непростой для любой молодой матери ситуации должна переживать еще и из-за этого конфликта. В итоге нарушительницу уволили.

В это время блог неугомонной звезды «Дома-2» просто кипел от возмущенных постов и комментариев, девушку, известную своей эмоциональностью, было сложно остановить. Вы спросите: а что делал в это время ее муж Иосиф Оганесян? Оказывается, танцевал! Как это выглядело, парень показал в своем аккаунте Instagram.

А еще признавался жене в любви, восхищаясь ее человеческими качествами.

«Моя супруга с храбрым сердцем, она, как ребенок, своенравная, капризная, последовательная. Она не любит несправедливость, не отказывается от своих принципов и взглядов, потому что они не удобны или противоречат взглядом большинства. Моя жена умеет дружить самой искренней дружбой, которая присуща мужчинам, и любит она так же всем сердцем. Веселится до потери пульса и так же до дрожи в груди переносит грусть и боль. Предательство, обсуждение сплетен, гнилая мелочность, ядовитая зависть обходят ее стороной», — написал он в личном блоге.

Что ж, спокойствию и мудрости Иосифа можно только позавидовать.