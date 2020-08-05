Виктория Боня из Монте-Карло поделилась кадрами страшного взрыва в Бейруте

Модель, судя по всему, переживает о случившемся.

Модель Виктория Боня, которая находится в Монте-Карло, в Instagram опубликовала видеозапись взрыва в столице Ливана — Бейруте. На кадрах можно увидеть мощный хлопок, а затем столп дыма, который, как известно, привел к страшным разрушениям и большим человеческим жертвам.

«Страшный взрыв произошел сегодня в порту Бейрута. Причины пока не ясны. Некоторые ливанские СМИ допускают, что взорвался склад пиротехники. Шеф общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим сказал лишь, что в порту имелись склады конфискованных взрывоопасных материалов. В этом месте и произошел взрыв. Как думаете, это случайный взрыв?» Виктория Боня

Многие пользователи отметили, что взрыв был очень похож на рванувшую водородную бомбу. «Все случайности неслучайны», «В таких странах подобное рано или поздно должно было случиться», — заявили пользователи.

Напомним, что в порту Бейрута находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.