«Личную жизнь друг друга мы не обсуждаем»: Казаченко узнала, что сын Джигарханяна встречается с другой

Бывшая жена 57-летнего Вадима Казаченко — Ольга в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro рассказала о том, что она и сейчас поддерживает связь с сыном Армена Джигарханяна. Некогда девушку связывали со Степаном романтические отношения. При том, что наследник народного артиста СССР большую часть времени проводил в Штатах, а его избранница в России, им удавалось видеться. Однако прочным этот союз назвать нельзя. Расставшись с Ольгой, Джигарханян-младший тут же нашел ей замену. В прессе уже появились первые снимки, на которых Степан запечатлен с новой спутницей.

Сама Казаченко уточнила, что они с экс-возлюбленным стараются избегать каких-то личных тем. Ольга неплохо ладит со Степаном и дорожит этой дружбой. А не так давно девушка узнала, что Джигарханян встречается с другой. Экс-супруга именитого музыканта дала понять, что ни о какой ревности тут не может быть и речи. Ольга желает сыну Армена Борисовича счастья, надеясь, что с новой спутницей он обретет настоящую любовь. При этом девушка уточнила, что никогда не спрашивала у Степана о его намерениях создать семью. Этот мужчина, как говорит Казаченко, всегда был окружен красивыми и молодыми женщинами.