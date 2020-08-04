«Загорела за один день»: 42-летняя Плетнева в синем бикини похвасталась фигурой с отдыха в Турции

Певица Анна Плетнева в Instagram похвасталась серией фотографий с отдыха в Турции. Звезда улетела в Стамбул, где весело проводит время. На кадрах можно увидеть прекрасную фигуру 42-летней исполнительницы, у которой нет ни грамма лишнего веса. Плетнева запечатлена в красивом синем бикини. В руках у нее стакан с напитком и лед.

«Загорела за один день», — заявила яркая исполнительница.

В комментариях пользователи выразили свое восхищение звездой. «Всем бы так выглядеть в 42 года», «Вот. Просто красота. Настоящая милашка», «Анна, хорошего вам отдыха».

Отметим, что Анна Плетнева – многодетная мать. От первого брака у нее дочь Варвара, которая появилась на свет в 2003 году. Сейчас исполнительница, которая выступает в группе «Винтаж», замужем за бизнесменом Кириллом Сыровым. Он владелец фармакологической компании «Валента». От него у нее двое детей – дочь Мария и сын Кирилл.