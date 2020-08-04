«Кому так же повезло, как мне?»: Анатолий Руденко отвез мать Елены Дудиной на кладбище

Актер Анатолий Руденко в Instagram разместил достаточно странную видеозапись, на которой он находится в машине со своей тещей — матерью актрисы Елены Дудиной.

«Всем доброго дня. Вот, везу любимую тещу на кладбище. Сама попросила. Кому так же повезло, как мне?» — задал актер вопрос своим подписчикам, после чего рассмеялся. Анатолий Руденко

Надо отметить, что его теща при этом сидела в темных очках. На руках у нее была собачка. Что именно хотел сказать этой видеозаписью актер не совсем понятно. Возможно, у звезды настолько доверительные отношения с тещей, что она не обижается на подобный черный юмор.

Между тем пользователям стали вспоминаться «злые анекдоты про тещу», которыми поделились с актером. Вот один из них. «Идет похоронная процессия. Мужик подбегает обалдевший от увиденного. Спрашивает: «Кого хороните!?» Ему тихо так: «Тещу». «А чего гроб-то боком несете?» Ему: «Ее если на спину положить, она храпеть начинает».

Отметим, что Анатолий Руденко женат на актрисе Елене Дудиной. В 2012 году у них на свет появилась дочь Милена.