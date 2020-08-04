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Пришла беда – отворяй ворота: перенесшая инсульт Кондулайнен получила травму в больнице

Актриса сломала руку по пути в душ.

Пришла беда – отворяй ворота: перенесшая инсульт Кондулайнен получила травму в больнице
Елена Кондулайнен. Фото: КП/Гусейнов Виктор

Только-только родственники, друзья и поклонники выдохнули, узнав, что 62-летняя актриса Елена Кондулайнен пошла на поправку, ее речь и двигательные функции стали восстанавливаться после инсульта, как приключилась еще одна беда. Накануне стало известно, что звезда сериала «Интерны» получила травму в Боткинской больнице.

Сотрудник «Театра Луны», где служит артистка, сообщил порталу КП.ру, что звезда Кондулайнен сломала руку.

«Процесс выздоровления (после инсульта. – Прим.ред.) идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — приводятся слова на сайте.

Сама актриса находится в обычной палате – не так давно ее перевели из реанимации. Теперь к процессу реабилитации после инсульта добавится и лечение перелома конечности. Вот уж неспроста в народе говорят, если пришла беда – отворяй ворота.

Напомним, Елену Кондулайнен госпитализировали с признаками инфаркта 24 июля. Однако, оказалось, что актрису настиг инсульт.

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