Личный фотограф Аллы Пугачевой заснял Софию Ротару за бокальчиком в Кремле

Раритетный архивный снимок был сделан в далеком 1996 году.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным архивным кадром. На снимке можно увидеть певицу Софию Ротару за бокальчиком шампанского в Кремле. В честь какого события украинская звезда оказалась в Кремле, можно догадаться. Она тогда участвовала в «Песне года».

«Поздравляем великую певицу с днем рождения! 1996 год. София Михайловна в Кремле». Роман Родин

Отметим, что Роман Родин несколько поторопил события. Дело в том, что свой очередной день рождения София Ротару будет праздновать только 7 августа. Ей исполнится 73 года. «Роман, у Софии Михайловны день рождения седьмого августа! Но с наступающим великую певицу», — отметил один из подписчиков. Родин вскоре поспешил убрать снимок.

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Отметим, что Ротару в последние годы редкий гость в России. Ее можно увидеть только на корпоративах. Многие россияне ранее осудили звезду за нелестные слова в адрес России. Позже стало известно, что ничего подобного она не говорила.